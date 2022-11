Coupe du monde

Le Top 5 des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde

Publié le 8 novembre 2022 à 12h20

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde est l'évènement le moment de grâce de certains footballeurs. Au Mondial, les attaquants rayonnent et peuvent compter sur le soutien de tout un pays derrière eux. Cela les pousse à réaliser des prouesses, allant même jusqu'à l'exploit. Voici les 5 meilleurs buteurs de l'histoire de cette compétition.

Le Mondial au Qatar approche et la tension monte. Afin de la faire redescendre, le10sport vous propose des rétrospectives des plus grands joueurs de cette compétition afin de se remémorer les performances historiques passés. Après les meilleurs défenseurs, voici le top 5 des meilleurs buteurs de l'histoire de la compétition.

Top 5 des meilleurs défenseurs de l'histoire de la Coupe du monde https://t.co/IBwcfDai87 pic.twitter.com/tF5wReJ8E4 — le10sport (@le10sport) November 7, 2022

1 - Miroslav Klose

Avec 16 buts en 4 campagnes, Miroslav Klose est le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde. L'attaquant allemand en a claqué 5 en 2002, 5 en 2006, 4 en 2010 et 2 en 2014, l'année du sacre germanique. Son seizième but est intervenu lors du mythique Brésil-Allemagne (1-7). Il est également le seul joueur à avoir disputé quatre demi-finales de Coupe du monde (quadruple médaillé) et le deuxième joueur de l'histoire à avoir disputé 24 matches en phase finale. Klose est à ce jour, le meilleur buteur de l'histoire de sa sélection.

2 - Ronaldo

Avec 15 réalisations en 19 matchs, Ronaldo Nazario est le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Mondial. Il aurait peut-être inscris ce but qui lui manque s'il avait été en pleine possession de ses moyens lors de la finale en 1998. Muet en 1994, il devenait tout de même champion du monde pour la première fois de sa jeune carrière. Avant sa blessure en 1998, R9 avait marqué 4 buts. C'est en 2002 que El Fenomeno va réaliser sa meilleure campagne, auteur de 8 buts dont un doublé en finale face à l'Allemagne. Il avait terminé meilleur buteur du tournoi. En 2006, il avait inscrit les 3 derniers buts de sa carrière en Coupe du monde.

3 - Gerd Müller

Gerd Müller est le deuxième allemand de ce top 5. Il est le troisième meilleur buteur du Mondial sur une seule édition, avec 10 buts en 1970, derrière les 11 réalisations du Hongrois Sándor Kocsis et les 13 de Just Fontaine. Il avait logiquement terminé meilleur buteur du tournoi en 1970 lorsque sa sélection avait terminé à la 3ème place. En 1974, il avait inscrit 4 buts lors de la victoire finale allemande devant son public, portée par un grand Franz Beckenbauer. Müller, c'est 14 buts en 13 matchs de Coupe du monde.

4 - Just Fontaine

L'attaquant français Just Fontaine a écrit la légende du tournoi mondial en Suède, durant l'édition de 1958. Pour sa première et dernière participation, il avait inscrit 13 buts en 6 matchs et détient encore le record du nombre de buts marqués sur une même édition. Une véritable prouesse qui sera difficilement battable car les niveaux des sélections se sont resserrés.

5 - Pelé