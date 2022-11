Équipe de France : Benzema capitaine au Qatar ? Deschamps a tranché

Arnaud De Kanel

Depuis qu'il est en poste, Didier Deschamps a fait d'Hugo Lloris son capitaine chez les Bleus. C'est d'ailleurs le portier de Tottenham qui avait soulevé la Coupe du monde en Russie. Mais depuis le retour de Karim Benzema, des voix se lèvent pour que le capitaine du Real Madrid prenne le brassard. Un changement qu'a évoqué Deschamps.

Alors que le Mondial des Bleus débutera mardi face à l'Australie, Didier Deschamps doit clarifier encore quelques sujets avant de se plonger pleinement dans la défense du titre. Cette fois-ci, il était question du brassard de capitaine, détenu par Hugo Lloris mais lorgné par Karim Benzema depuis son retour. Deschamps a fait son choix.

Équipe de France : La grosse mise au point de Deschamps sur son avenir https://t.co/CdzY3OkfrU pic.twitter.com/GQiIfEfnTu — le10sport (@le10sport) November 19, 2022

«Hugo assume parfaitement ce rôle»

Pour Didier Deschamps, il n'est pas question de remettre en cause le capitanat d'Hugo Lloris. « Sur le choix du capitaine, il y a différents critères, Hugo l'est depuis le départ, il assume parfaitement, cela se passe bien mais ce n'est pas mon seul interlocuteur sur le terrain. Je reconnais que c'est pas l'idéal car le gardien a des périodes de préparation et il n'est pas avec le groupe » a confié Deschamps dans un entretien pour Le Figaro.

«C'est là où les autres cadres prennent le relais»