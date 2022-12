Equipe de France : Après l'Argentine, Deschamps lâche un terrible aveu sur le virus chez les Bleus

La rédaction

Ce dimanche, la France s'est inclinée (3-3, 2 tab à 4) contre l'Argentine en finale de Coupe du monde après un match complètement fou. Une désillusion immense pour les Bleus tandis que Didier Deschamps a déjà tiré les premiers enseignements de cette défaite, et il évoque notamment le virus qui a pu impacter ses joueurs.

Malgré sa défaite en finale ce dimanche, l'Equipe de France a réalisé un grand parcours. Evidemment, Didier Deschamps et ses hommes auraient préféré la victoire finale mais la performance des Bleus reste à saluer. En conférence de presse, Didier Deschamps n'a pas caché sa déception et a abordé le virus qui a touché le vestiaire au cours de la compétition.

Deschamps ne se cherche pas d'excuses, mais...

En finale, l'Equipe de France est passée complètement à côte de la première heure avant que Kylian Mbappé ne relance totalement la partie. En conférence de presse d'après match, Didier Deschamps a justifié ce passage à vide : « En première mi-temps, on y était pas pour différentes raisons soit sur le plan individuel ou collectif. On n’a pas eu des choses simples à gérer ces quatre derniers jours. Un impact par rapport au virus ? Peut-être un peu aussi sur certains et même sur l’ensemble du groupe. Mais ça ne nous a pas empêché d’avoir la balle de la CDM au pied de Kolo Muani », a confié le sélectionneur français.

Un virus qui a touché de nombreux joueurs

Si la totalité de l'effectif était opérationnel au coup d'envoi de la finale, le virus avait touché plusieurs joueurs au sein du vestiaire. Pour rappel, Adrien Rabiot n'était même pas sur la feuille de match en demi-finale tandis que Dayot Upamecano avait cédé sa place à Ibrahima Konaté. Ce dernier a lui même été malade, comme Raphaël Varane et Kingsley Coman ces derniers jours. Un imprévu qui a dû être géré par le staff de l'Equipe de France mais qui ne justifie pas la première mi-temps ratée en finale d'après Didier Deschamps.