Coupe du Monde 2022 : Une polémique éclate au Qatar, le Brésil lâche une réponse

La rédaction

Depuis le début de cette Coupe du Monde 2022, le Brésil offre une nouvelle danse à chaque but marqué pour le célébrer. Chose qui ne plaît pas à tout le monde, dont Roy Keane qui avait réagi à cela après le match face à la Corée du Sud lundi dernier. Face à cette polémique, Tite, sélectionneur de la Seleçao, a décidé de réagir à cette polémique en conférence de presse ce jeudi.

À chaque but marqué, les joueurs brésiliens célèbrent avec une danse différente dans cette Coupe du Monde 2022. Chose qui n’a pas l’air de plaire à tout le monde. Ce lundi, après la large victoire du Brésil face à la Corée du Sud (4-1), Roy Keane avait réagi avec des propos forts aux célébrations brésiliennes. Présent en conférence de presse ce jeudi, Tite, le sélectionneur de la Seleçao , a voulu réagir à cela.

«La danse fait partie de la culture brésilienne quand un but est marqué»

Tite, le sélectionneur du Brésil, a tenu à réagir à cette polémique en conférence de presse ce jeudi. Il précise que ces célébrations sont en aucun cas un manque de respect et précise que la danse fait partie de la culture brésilienne lorsqu’un but est marqué. « La danse fait partie de la culture brésilienne quand un but est marqué. On ne veut pas se moquer, rabaisser un autre. »

«C'est notre façon d’être»