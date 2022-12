Coupe du monde 2022 : Polémique avec Cristiano Ronaldo, Ancelotti fait un terrible aveu

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Laissé sur le banc par Fernando Santos pour le huitième de finale du Portugal contre la Suisse (6-1), Cristiano Ronaldo n’a pas caché sa frustration, une décision critiquée par certains membres de l’entourage du joueur. Ancien entraîneur du quintuple Ballon d’Or au Real Madrid, Carlo Ancelotti a donné son avis sur la question.

Pour son huitième de finale de Coupe du monde contre la Suisse (6-1), le Portugal s’est passé des services de Cristiano Ronaldo. Pourtant, l’attaquant de 37 ans était apte à disputer la rencontre, mais Fernando Santos a privilégié la titularisation de Gonçalo Ramos, un choix gagnant puisque le crack de Benfica a été l’auteur d’un triplé. Depuis, cette décision fait énormément réagir, notamment dans l’entourage de Cristiano Ronaldo où l’on ne cache pas son amertume. De son côté, Carlo Ancelotti comprend le choix de Fernando Santos.

« Il va probablement bien et se sent comme un jeune de 20 ans, mais son corps est en train de lâcher »

« Je n'ai pas vu le match entre le Portugal et la Suisse parce que je mangeais une pizza avec mes petits-enfants, son remplacement ? Tout est possible dans le football. Il va probablement bien et se sent comme un jeune de 20 ans, mais son corps est en train de lâcher. Il a toujours pris soin de son corps, mais la concurrence dans l'équipe nationale est devenue rude, quand vous pensez à quelqu'un comme Leao qui commence sur le banc », explique Carlo Ancelotti, qui assure n’avoir eu aucun problème avec Cristiano Ronaldo du temps de son premier passage au Real Madrid.

Coupe du monde 2022 : Une incroyable bombe est lâchée pour Cristiano Ronaldo, le Portugal se lâche https://t.co/G4cae8egYz pic.twitter.com/dO5nsuQFtz — le10sport (@le10sport) December 8, 2022

« Il n'y a eu aucun problème »