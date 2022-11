Coupe du monde 2022 : Thiago Silva s'agace et pousse un coup de gueule

La rédaction

Interrogé en conférence de presse jeudi soir à la suite de la victoire du Brésil sur la Serbie, Thiago Silva est revenu sur la performance de la Seleçao. Mais le capitaine a également eu des mots durs envers le sélectionneur serbe, Dragan Stojkovic.

Le Brésil a parfaitement lancé son Mondial jeudi soir en battant la Serbie (2-0), avec une belle prestation dans tous les secteurs du jeu. Néanmoins, Thiago Silva a reproché au coach serbe d'avoir manqué de respect à la défense brésilienne. Avant la rencontre, Stojkovic aurait émis quelques doutes concernant la composition brésilienne et avait trouvé étrange que le Brésil aligne quatre attaquants.

« C'est un manque de respect »

Presque furieux au moment de réagir à la victoire de son équipe, le capitaine de la Seleçao n'a pas mâché ses mots. « C'est un manque de respect. On ne demande à personne d'avoir peur de nous, mais un peu de respect... Si vous aviez étudié notre équipe, vous verriez que nous avons encaissé peu de buts, que nous ayons joué à trois ou à quatre en attaque » a déclaré Thiago Silva. L'ancien défenseur du PSG n'a pas du tout apprécié que le sélectionneur serbe ne mette pas beaucoup en valeur la défense brésilienne.

