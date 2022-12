Coupe du monde 2022 : Thiago Silva explique le déroute du Brésil face à la Croatie

La rédaction

Ce vendredi, le Brésil a été éliminé en quart de finale de la Coupe du monde contre la Croatie, et ce, à l'issue d'une séance de tirs au but. Une désillusion immense pour la Seleçao qui faisait office de grand favori dans ce Mondial au Qatar. Un échec supplémentaire en sélection pour Thiago Silva, qui a tenté d'expliquer la déroute face aux Croates.

À 38 ans, Thiago Silva disputait probablement sa dernière Coupe du monde. Pour sa quatrième participation, le défenseur central a connu une nouvelle désillusion avec une défaite au bout du suspense contre la Croatie en quart de finale. Selon le joueur de Chelsea, la Seleçao est tombée sur une équipe redoutablement efficace.

«On a fait face à une équipe d'une grande qualité»

Malgré son immense tristesse, Thiago Silva s'est présenté au micro de beIN SPORTS après la défaite et a lâché ses vérités : « Je pense que dans le foot, on dépend de ce que fait l'autre équipe et on a fait face à une équipe d'une grande qualité », a-t-il expliqué avant d'émettre un immense regret : « On aurait peut-être pu être mieux à certains moments, mais on n'a pas l'habitude de subir des contre-attaques aussi bien organisées ». Une déclaration lucide et pleine de classe de la part d'un joueur qui a peut-être disputé sa dernière grande compétition internationale.



