Coupe du monde 2022 : Sénégal, Algérie… Les meilleurs parcours des sélections africaines

Arnaud De Kanel

Depuis le début du Mondial, les nations africaines sont loins d'être ridicules. Malgré l'élimination de la Tunisie, du Ghana et du Cameroun, deux sélections africaines sont encore en lice. Le Sénégal d'Aliou Cissé et le Maroc de Walid Regragui disputeront les huitièmes de finale et seraient bien inspirés d'imiter les autres sélections du continent africain qui avaient réalisé un parcours exceptionnel avant elles.

Souvent critiqué, le football africain a redoré son image au Mondial. Le Maroc et le Sénégal se sont qualifiés et les autres nations éliminées se sont illustréds. La Tunisie a battu les Bleus de Didier Deschamps et le Cameroun a réalisé l'exploit en faisant tomber le Brésil. De fait, le Sénégal et le Maroc pourraient rééditer les exploits des autres nations africaines qui étaient allées loin dans le passé.

Equipe de France : Cette star du Sénégal revient sur l’énorme bourde de Deschamps https://t.co/93JyXdxQ6O pic.twitter.com/RPLhj7jycK — le10sport (@le10sport) December 4, 2022

1990, le Cameroun crée la sensation

Lors du Mondial 1990, le Cameroun est devenu le premier pays africain a atteindre les quarts de finale de la compétition. Rien ne laissait présager un tel parcours pour une sélection qui était sortie en poules de la CAN quelques mois plus tôt. Mais voilà, la légende Roger Milla avait décidé de sortir de sa retraite pour sauver la patrie. En poules, le Cameroun s'était payé l'Argentine de Diego Maradona (1-0) et la Roumanie de Georghe Hagi (2-1) grâce à un doublé du vétéran camerounais. En huitièmes, Milla inscrivait un nouveau doublé pour permettre aux siens de prendre le meilleur sur la Colombie de Carlos Valderrama (2-1 a.p). Leur parcours s'était arrêté en quarts, stoppés par l'Angleterre (2-3 a.p).

2002, le Sénégal n'est pas passé loin

Le Mondial 2002 aura réservé son lot de surprises. Dès les poules, les Bleus , champions du monde en titre, se faisaient sortir après avoir perdu leur premier match face au Sénégal (0-1). Personne ne pouvait se douter que les Lions de la Teranga allaient réaliser un tel parcours. Deuxièmes de leur groupe, les Sénégalais avaient sorti la Suède (2-1 a.p) en huitièmes grâce à un doublé d'Henri Camara. Ils avaient craqué au tour suivant en chutant face à la Turquie (1-0 a.p). C'était la première participation du Sénégal à un Mondial.

2010, le Ghana ne méritait pas ça

Pour le premier Mondial disputé sur le continent africain, en Afrique du Sud, le Ghana était bien parti pour réaliser un véritable exploit. En huitièmes, les Black Stars avaient éliminé les USA en prolongations (2-1). Confrontés à la redoutable sélection uruguayenne qui comptait Diego Forlan ou encore Luis Suarez dans ses rangs, les Ghanéens ne sont pas passés loin. Alors que les deux équipes étaient à égalité (1-1), le Ghana pense pouvoir marquer à la dernière seconde des prolongations mais Luis Suarez enlève le ballon sur la ligne avec sa main. Le Ghana obtient un pénalty, manqué par Asamoah Gyan qui envoie son ballon sur la barre transversale. Le Ghana s'inclinera aux tirs aux buts quelques minutes plus tard. Cruel.

2014, l'Algérie a marqué les esprits