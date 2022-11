Coupe du Monde 2022 : Sauveur de l'Argentine, Messi est interpellé par Marquinhos

Amadou Diawara

Ce samedi soir, Lionel Messi a permis à l'Argentine de se relancer à la Coupe du Monde. Alors que la Pulga a offert la victoire à l'Albiceleste face au Mexique, Marquinhos n'a pas manqué de lui rendre hommage. En effet, le défenseur brésilien a envoyé un message fort à Lionel Messi, son coéquipier au PSG.

Pour ne pas sortir par la petite porte en Coupe du Monde, l'Argentine était contrainte de l'emporter face au Mexique ce samedi soir. Et grâce à Lionel Messi, qui a débloqué un match on ne peut plus compliqué, l' Albiceleste est parvenu à remplir cette mission (2-0).

«Je suis particulièrement fier de Leo Messi»

Alors que Lionel Messi a sauvé l'Argentine face au Mexique, Marquinhos n'a pas manqué de le féliciter, lui faisant passer un énorme message au passage.

«Nous jouons ensemble en France, je l'apprécie vraiment»