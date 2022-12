Coupe du monde 2022 : Neymar pousse pour revenir, le Brésil prône la prudence

Thomas Bourseau

Neymar se trouve face à un véritable challenge puisqu’il souhaiterait faire partie du groupe de la Seleçao pour le 1/8ème de finale de Coupe du monde face à la Corée du Sud lundi soir. Pour autant, au sein du staff brésilien, on aimerait ne pas brûler les étapes.

Neymar avait annoncé la couleur avant même le début du Mondial au Qatar. En pleine forme avec le PSG pendant la première partie de saison, la star auriverde était certaine que ça allait être sa Coupe du monde au cours de laquelle il assurait marquer au moins 5 buts. Néanmoins, dès le match d’ouverture face à la Serbie la semaine dernière (2-0), Neymar sortait blessé en raison d’une douleur à la cheville droite qui fut bien gonflée.

Entraînement ce samedi pour Neymar, objectif Corée du Sud

Depuis, le Brésil est dans l’expectative bien que son sélectionneur Tite ait confié que Neymar jouerait pendant cette Coupe du monde au Qatar qui fermera ses portes le 18 décembre prochain. Vendredi soir, après la défaite du Brésil face au Cameroun pour le compte de la 3ème journée du groupe H (1-0), le médecin de la Seleçao , qui n’est autre que Rodrigo Lasmar, a expliqué que Neymar allait retrouver le chemin de l’entraînement ce samedi et que l’attaquant du PSG touchera même le ballon ce samedi, à 48 heures du 1/8ème de finale de Coupe du monde opposant le Brésil à la Corée du Sud lundi soir à 20 heures comme RMC Sport et L’Équipe l’ont souligné ces dernières heures.

Coupe du monde : Neymar forfait ? Un joueur du Brésil affiche un souhait fort https://t.co/nnwB6TdrHs pic.twitter.com/0H0zV8AeIK — le10sport (@le10sport) December 3, 2022

Le Brésil ne veut pas prendre de risque pour Neymar…