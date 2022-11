Coupe du monde 2022 : Lionel Messi provoque un énorme coup de gueule… d’Hervé Renard !

Arthur Montagne

C’est la première sensation de la Coupe du monde. En effet, l’Arabie Saoudite a dominé l’Argentine (2-1). Mais c’était pas gagné à la mi-temps puisque l’Albiceleste menait au score et avait largement dominé la première période. Par conséquent, Hervé Renard révèle avoir poussé un gros coup de gueule dans le vestiaire à la pause.

«J’ai demandé s'ils étaient venus pour prendre des photos de Messi»

« J’ai dit à tous mes joueurs qu’il fallait donner encore plus. J’ai demandé à certains s'ils étaient venus pour prendre des photos de Lionel Messi et regarder jouer les Argentins, où pour disputer une Coupe du Monde et rendre fier leur pays. Je connais bien mes joueurs, on travaille ensemble depuis trois ans. Je sais qu’ils ont parfois besoin d’être titillés, piqués même, qu’ils faut les mettre sous pression. C’est parfois usant, je l’avoue, mais ça fonctionne parfois très bien. Je savais que nous n’aurions pas beaucoup d’occasions, et qu’il faudrait se montrer très efficace », lance le sélectionneur de l'Arabie Saoudite à Eurosport avec de poursuivre.

«Le fait que les Argentins marquent au bout de dix minutes a peut-être joué en notre faveur»