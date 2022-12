Coupe du monde 2022 : L’incroyable promesse de Messi sur son avenir

Thibault Morlain

Lionel Messi l’avait annoncé, la finale face à la France serait son dernier match de Coupe du monde. Mais c’était donc avant d’être sacré champion du monde. Un titre qui pourrait bien chambouler tous les plans du sextuple Ballon d’Or. En effet, Messi aurait fait une incroyable promesse à propos de son avenir.

Il ne manquait qu’un trophée à Lionel Messi : la Coupe du monde. Après avoir perdu une finale en 2014, La Pulga avait une nouvelle occasion de rejoindre Diego Maradona au panthéon du football argentin et cette fois, le joueur du PSG ne s’est pas loupé. Au grand dam de l’équipe de France, qui s’est inclinée face à Lionel Messi et ses coéquipiers aux tirs au but.

La dernière de Messi en Coupe du monde ?

Lionel Messi a donc enfin soulevé la Coupe du monde et ces images ont fait le tour du monde. Mais suite à ce sacre se pose la question de l’avenir international de l’Argentin. Alors qu’il avait annoncé que cela serait son dernier match d’un Mondial, Messi pourrait bien revenir sur ses propos si l’on en croit ce qu’il a dit à Jorge Valdano avant de remporter le titre suprême.

« Si je suis champion du monde… »