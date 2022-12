Coupe du Monde 2022 : Les raclées historiques de l’équipe de France contre l’Angleterre

Arnaud De Kanel

Après sa victoire sur la Pologne (3-1) en huitième de finale de la Coupe du monde, l'équipe de France retrouvera un vieux rival en quart. En effet, l'Angleterre a pris le meilleur sur le Sénégal (3-0) et affrontera les Bleus. Les Tricolores n'ont jamais été en réussite au Mondial face aux Three Lions qu'ils affronteront pour la première fois en phase finale d'un grand tournoi. Ils ont même pris de sacrées raclées...

L'équipe de France connait son adversaire pour son quart de finale. Les coéquipiers de Kylian Mbappé affronteront l'Angleterre pour une affiche inédite à ce stade de la compétition. Jamais les Bleus n'avaient croisé la route des Anglais en phase finale d'un grand tournoi. Les deux équipes se sont déjà affrontées un peu plus tôt dans les compétitions, mais ce sera une grande première pour un match à élimination directe. L'enjeu est d'autant plus grand pour les Bleus qui ont une revanche à prendre après toutes les déconvenues du passé.

Equipe de France : L'Angleterre est terrorisée par Mbappé https://t.co/4If6sQTrgj pic.twitter.com/VFuqYopJFR — le10sport (@le10sport) December 5, 2022

Les Bleus n'ont jamais battu les Anglais au Mondial

Samedi, la bande à Didier Deschamps devra mettre fin à la domination anglaise. Ce sera la troisième fois que les nations s'affronteront en Coupe du monde. Les deux premières, les Bleus avaient chuté. En 1966, à Wembley, les Tricolores s'étaient inclinés 2-0 lors du dernier match de poules. Seize ans plus tard, lors du Mondial organisé en Espagne, les Anglais l'avaient emporté 3-1, en inscrivant un but après seulement 27 secondes de jeu.

Des raclées monumentales

Si la rivalité entre les deux nations est moins forte qu'en rugby, elle existe tout de même. Malheureusement, le bilan est négatif pour l'équipe de France. En 41 affrontements, les Bleus ont chuté 24 fois, concédé le nul à 6 reprises et pris le meilleur 11 fois. Dans ces 24 revers, on dénombre des raclées tristement historiques. Au début du 20ème siècle, l'Angleterre a écrasé les Bleus . En 1906, elle leur infligeait un lourd 0-15, avant le 0-12 de 1908, le 0-11 en 1909 et enfin le 1-10 de 1910. Un très lourd passif qui pèsera sur les épaules des Tricolores .

Des victoires marquantes des Bleus