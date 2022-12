Coupe du monde 2022 : Les notes du Sénégal contre l’Angleterre

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après avoir terminé 2ème de son groupe, le Sénégal rêvait d’un exploit contre l’Angleterre. Les espoirs des Lions de la Téranga ont rapidement été éteints par les Three Lions. Après l’ouverture du score de Jordan Henderson, Harry Kane a doublé la mise dans la foulée. Bukayo Saka amplifiera le score en seconde période afin de mettre à distance le Sénégal qui sort donc de cette Coupe du monde. Voici les notes des joueurs d’Aliou Cissé.

Edouard Mendy (4) : Vigilant en début de rencontre, le gardien de Chelsea n’a pas pu faire grand chose sur les trois buts anglais. Une prestation frustrante pour Edouard Mendy qui restait sur deux très bons matchs.



Youssouf Sabaly (4) : Sabaly a mis de la bonne volonté, comme toujours, mais dès que Phil Foden est entré dans son match, il a été en difficulté. Le joueur de Manchester City prend le meilleur sur lui sur le troisième but.



Kalidou Koulibaly (4) : Costaud en début de rencontre, Kalidou Koulibaly a montré à Harry Kane qu’il ne se laisserait pas faire. Mais le premier but de l’Angleterre lui a fait mal. Moins précis dans ses relances, le défenseur de Chelsea paraissait même agacé en seconde période, en témoigne son carton jaune.



Abdou Diallo (3,5) : Aligné dans l’axe après avoir débuté le Mondial à gauche, Abdou Diallo a failli être puni sur une grosse prise de risque en début de match. Ensuite, le joueur prêté par le PSG n’a pas vraiment haussé son niveau, lui qui est peut-être encore gêné physiquement.



Ismail Jakobs (3) : Il a vécu un vrai calvaire face à Bukayo Saka. Même s’il a tenté d’apporter offensivement, le joueur de l’AS Monaco a été puni pour ses largesses défensives. Coupable sur le troisième but anglais, Jakobs a payé son marquage laxiste. Remplacé par Fodé Ballo-Touré à la 84ème.



Nampalys Mendy (4) : En l’absence d’Idrissa Gueye, il avait le rôle de métronome au milieu. Mais Nampalys Mendy a beaucoup souffert. L’ancien niçois n’a rien lâché mais il a été dépassé par la nouvelle prestation XXL de Jude Bellingham.



Pathe Ciss (3) : Lui aussi aligné dans l’entrejeu, sa première et seule mi-temps aura été très compliquée. Jamais dans le bon tempo, il a été remplacé dès la pause par Pape Gueye (4) qui a apporté son impact mais sans jamais réussir à prendre le dessus sur le milieu anglais.



Ismaïla Sarr (5) : L’ancien joueur du Stade Rennais aura été le Sénégalais le plus dangereux. Sur son côté gauche, il a posé des problèmes à Kyle Walker mais il n’a pas su se montrer décisif. Sûrement un peu esseulé en l’absence de Sadio Mané…



Krépin Diatta (3) : L’autre joueur de l’AS Monaco n’aura pas montré grand chose. Hormis un centre pour Boulaye Dia en début de match, Diatta est resté caché sur son côté, bien contenu par un Luke Shaw vigilant. Remplacé par Pape Matar Sarr (4,5) à la mi-temps qui a tenté d’apporter offensivement malgré le retard au tableau d’affichage.



Iliman Ndiaye (4,5) : Très remuant en début de match, Ndiaye a pêché dans le dernier geste. Malgré tout, il est l’un des rares à avoir fait un peu trembler la défense de l’Angleterre. Remplacé à la mi-temps par Bamba Dieng (4) qui n’a quasiment pas été servi.



Boulaye Dia (4,5) : Dia aura eu la plus grosse occasion du Sénégal. A 0-0, l’ancien joueur de Reims était tout proche d’ouvrir le score mais Jordan Pickford veillait au grain. Derrière, il s’est un peu perdu sur le terrain. Remplacé à la 72ème minute par Famara Diedhiou.