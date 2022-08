Foot - Coupe du monde

Mondial : 3 joueurs dont il faudra se méfier face à l’Australie

Publié le 23 août 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

C’est donc le 20 novembre prochain que le coup d’envoi de la Coupe du Monde au Qatar sera donné. Alors que le premier match de la compétition sera un Sénégal-Pays-Bas, pour assister au premier match de l’équipe de France, il faudra patienter jusqu’au lendemain. Et c’est face à l’Australie que les Bleus lanceront leur Mondial. Un adversaire dont il faudra bien évidemment se méfier.

L’Australie, le Danemark et la Tunisie. Voilà donc les adversaires de l’équipe de France durant la phase de poules de la Coupe du Monde. C’est ainsi face aux Australiens, qui ont validé leur ticket en passant par les barrages et se débarrassant du Pérou lors d’une séance de tirs au but, que les hommes de Didier Deschamps lanceront leur compétition. Deux nations qui se connaissent d’ailleurs bien en Coupe du Monde, puisqu’en 2018, en Russie, elles s’étaient déjà affrontées et cela avait alors tourné à l’avantage de l’équipe de France (2-1), grâce à un but d’Antoine Griezmann et un contre-son-camp d’un Australien. Sur le papier, les champions du monde en titre sont favoris pour cette rencontre, mais il faudra tout de même rester sur ses gardes puisque les Socceroos ont des bons joueurs dans leurs rangs.

Mathew Ryan

Tout d’abord, si la France voudra s’imposer face à l’Australie, il faudra tromper le dernier rempart australien. Et les Socceroos disposent d’un joueur très expérimenté à ce poste : Mathew Ryan. A 32 ans, le portier a rejoint le FC Copenhague cet été. Mais il dispose d’une grosse expérience du plus haut niveau en Europe. En effet, il a connu de nombreuses expériences, que ce soit à Bruges, Valence, Genk, Arsenal et surtout Brighton où il a pu exprimer son talent sur les pelouses de la Premier League. Face à Matthew Ryan, Karim Benzema, Kylian Mbappé et compagnie devront donc trouver la solution.

Aaron Mooy

Au milieu de terrain, l’Australie est également bien armée. Devant la défense, on retrouvera alors Aaron Mooy. A 31 ans, lui aussi dispose d’une grosse expérience qui sera très utile pour affronter l’équipe de France. Aujourd’hui en Ecosse, au Celtic, Mooy connait bien les grosses rencontres, étant notamment habitué aux matchs animés de Premier League, ayant notamment joué pour Brighton ou encore Huddersfield.

Ajdin Hrustic

Toujours au milieu de terrain, Ajdin Hrustic est lui toutefois plus offensif. A 26 ans, l’Australien est un joueur de l’Eintract Francfort. Evoluant le plus souvent en soutien d’un attaquant en sélection, il sait se montrer décisif, que ce soit en faisant, ou même en marquant des buts. Lors des éliminatoires pour le Mondial, il avait notamment trouvé le chemin des filets face aux Emirats Arabes Unis. Un danger dont la défense de l’équipe de France devra donc se méfier le 22 novembre prochain pour ce premier match de Coupe du Monde.



Bien évidemment, ces joueurs ne seront pas les seules armes de l’équipe d’Australie pour tenter de faire tomber la France lors de ce Mondial au Qatar. Graham Arnold, actuel sélectionneur des Socceroos, devrait bien aligner la meilleure équipe possible avec un plan de jeu bien défini pour faire déjouer la bande à Mbappé. A voir maintenant ce que cela donnera pour cette rencontre.