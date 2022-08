Foot - Equipe de France

Equipe de France : Deschamps se fait interpeller en Ligue 1

Publié le 14 août 2022 à 05h00 par Thibault Morlain

Ce vendredi encore, face au LOSC, Alban Lafont a impressionné dans les buts du FC Nantes. Le portier français continue ainsi sur sa lancée des derniers mois, enchainant des grosses performances. De quoi faire de lui un sérieux candidat à l’équipe de France et Didier Deschamps n’a pas manqué d’être interpellé à propos de Lafont.

Aujourd’hui, Alban Lafont est l’un des meilleurs gardiens de la Ligue 1. Et à 23 ans, le portier du FC Nantes le montre chaque week-end depuis plusieurs mois maintenant. Ce vendredi, il a d’ailleurs écoeuré le LOSC, ne pouvant toutefois rien faire pour empêcher le but d’Ismaily et le match nul entre les deux équipes (1-1).

« C’est un monstre »

Lors de cette rencontre, Rémy Cabella s’est d’ailleurs heurté à Alban Lafont. Impressionné, le joueur du LOSC a alors fait passer un message très fort, lâchant pour France Inter : « Avant de tirer, j'ai vu qu'il anticipait ma frappe. Sur ses qualités, il mérite l'équipe de France. Il fait de belles saisons. C'est un monstre. Je le félicite ». Le message est passé à Deschamps…

Qui derrière Lloris et Maignan ?

Pourrait-on alors voir Alban Lafont avec l’équipe de France prochainement ? Pour ce qui est des gardiens chez les Bleus, deux places semblent déjà réservées pour Hugo Lloris et Mike Maignan. En revanche, c’est plus incertain pour le rôle de numéro 3. Une occasion pour Lafont ? La concurrence est toutefois rude avec Alphonse Areola ou encore Steve Mandanda.