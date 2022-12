L’équipe type de la Coupe du Monde 2022 au Qatar

La rédaction

Ça y est, la Coupe du Monde 2022 est terminée et s’est conclue par le sacre de l’Argentine face à l’Équipe de France aux tirs au but. Durant cette compétition, on a pu voir de nombreuses surprises comme le Maroc qui termine à la quatrième place de ce Mondial. Le 10 Sport vous propose ainsi son équipe type de cette Coupe du Monde 2022.

Emiliano Martinez

Élu meilleur gardien de la Coupe du Monde, Emiliano Martinez a été l’un des éléments indispensables du sacre de son pays. Présent quand il le faut, le portier argentin a sauvé à deux reprises son équipe lors des tirs au but (face aux Pays-Bas en quart, puis face à la France en finale).

Achraf Hakimi

Tout comme le parcours du Maroc, Achraf Hakimi a tout simplement été impressionnant. Tout au long des rencontres, le latéral droit du PSG a donné son âme sur le terrain pour amener son pays jusqu’en demi-finale.

Josko Gvardiol

Malgré son masque pour le protéger d’une blessure du nez, Josko Gvardiol a tout de même donner de sa personne tout au long de cette Coupe du Monde. Impérial défensivement, le défenseur de Leipzig a notamment été buteur lors de la petite finale face au Maroc.

Romain Saïss

Il aura été l’un des patrons de cette défense marocaine lors de cette Coupe du Monde. Romain Saïss a tout simplement été infranchissable lors de ce Mondial et n’a rien lâché durant ses matchs, malgré quelques gênes musculaires lors des dernières rencontres.

Luke Shaw

Solide sur son côté gauche, Luke Shaw aura réussi sa Coupe du Monde sur le plan personnel. Malgré ses bonnes performances avec l’Angleterre, les Three Lions n’ont pas pu faire mieux qu’un quart de finale dans ce Mondial.

Sofyan Amrabat

Tout au long de la compétition, Sofyan Amrabat aura été le patron de l’entrejeu de cette fantastique équipe du Maroc. Très performant lors des phases de groupes, le milieu de la Fiorentina a su hausser son niveau de jeu lors des tours suivants.

Luka Modric

À 35 ans, Luka Modric montre qu’il peut encore être décisif dans les grands rendez-vous. Tout au long de cette Coupe du Monde, le milieu de terrain du Real Madrid aura été le chef d’orchestre de cette équipe croate.

Antoine Griezmann

Véritable patron de cette Équipe de France, Antoine Griezmann a enchaîné les performances XXL dans cette Coupe du Monde. Le joueur de l’Atletico Madrid a parfaitement rempli la tâche dans son nouveau rôle, même s’il a complètement raté sa finale.

Enzo Fernandez

Excellent dans l’entrejeu, Enzo Fernandez a su révolutionner le milieu de l’Argentine. Très bon dans les passes, le jeune milieu de terrain du Benfica a notamment toujours été juste dans le jeu.

Kylian Mbappé

Meilleur buteur de la compétition avec 8 réalisations, Kylian Mbappé a, comme en 2018, réalisé une grande Coupe du Monde. Double buteur face au Danemark en phase de groupes pour offrir la victoire, l’attaquant du PSG a notamment redonné espoir à tous les français lors de cette finale en inscrivant un doublé pour arracher les prolongations, puis un troisième but pour chercher la séance des tirs au but.

Lionel Messi