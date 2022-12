Coupe du monde 2022 : L’Argentine est plein rêve, Messi sort la sulfateuse

Arthur Montagne

Lionel Messi peut continuer à rêver de décrocher un premier titre mondial après un match totalement fou contre les Pays-Bas, remporté aux tirs-au-but par les Argentins. Visiblement soulagé, le septuple Ballon d’Or s’est lâché après le match et dézingue a tout-va.

Au terme d'un match très tendu, l'Argentine a éliminé les Pays-Bas aux tirs-au-but. Et pourtant, l'Albiceleste était très bien partie pour se qualifier sans difficulté puisque les Oranje ont remonté un écart de deux buts en égalisant notamment au bout des 10 minutes de temps additionnel. L'occasion pour Lionel Messi de fracasser l'arbitre du match, Mateu Lahoz.

Mercato - PSG : Lionel Messi tente un énorme coup au FC Barcelone https://t.co/ouKBgi1ODX pic.twitter.com/PTVW4mzggD — le10sport (@le10sport) December 10, 2022

Messi fracasse l’arbitre…

« On ne pensait pas arriver jusqu’aux tirs au but, on a trop souffert du scénario mais ce sont des quarts de finale de Coupe du monde. On a dû souffrir mais on a réussi à s’en sortir. On a montré qu’on savait jouer, à chaque match, avec la même envie et intensité, l’envie de se battre. Même si on est fatigué, on court pour tous ces supporters qui nous accompagnent. J’étais très déçu lors de l’égalisation, je ne voulais pas que ça se termine comme ça. Je ne veux pas parler de l’arbitre parce que je ne pourrais pas être honnête. La Fifa ne peut mettre un arbitre comme ça pour un tel match, il n’était pas à la hauteur. Ce sera très dur face à la Croatie (en demi-finales), ils ont de très bons joueurs et il ne faudra pas les laisser jouer », lance le numéro 30 du PSG au micro de la télévision argentine.

… et les Pays-Bas