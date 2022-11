Coupe du Monde 2022 : L'Angleterre humilie le Pays de Galles de Gareth Bale

Amadou Diawara

Ce mardi soir, l'Angleterre n'a laissé aucune chance au Pays de Galles de Gareth Bale. En effet, les Three Lions ont écrasé les Dragons lors du troisième match de la phase de poules en Coupe du Monde. Grâce à cette victoire, la bande à Marcus Rashford termine en tête du groupe B.