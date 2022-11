Coupe du monde 2022 : Gros coup dur pour Neymar, le PSG panique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sorti sur blessure contre la Serbie (2-0) ce jeudi soir, Neymar souffre d’une contusion du ligament latéral de la cheville droite et se retrouve forfait pour le prochain match contre la Suisse. Le Brésilien devrait également manquer la rencontre face au Cameroun, une situation que surveille de près le PSG.

Sans surprise, Neymar est forfait pour la prochaine rencontre de la Seleção contre la Suisse ce lundi. L’international brésilien, qui a quitté le terrain à la 80e minute contre la Serbie (2-0) jeudi soir, souffre d’une contusion du ligament latéral de la cheville droite et manquera donc le prochain rendez-vous du Brésil dans cette Coupe du monde, mais qu’en sera-t-il de la suite ?

Coupe du monde 2022 : Neymar forfait, le Brésil annonce le verdict pour sa blessure https://t.co/SEszsUVRmg pic.twitter.com/lEInSuleGM — le10sport (@le10sport) November 25, 2022

Le Brésil officialise le forfait de Neymar pour la Suisse

« Les joueurs ont été réévalués et comme nous l'avions déjà dit jeudi soir, nous avons pensé qu'il était important de faire un examen d'imagerie afin d'avoir plus de données sur l'évolution des blessures , a expliqué ce vendredi Rodrigo Lasmar, le médecin de la sélection brésilienne. Les examens ont montré une contusion du ligament latéral de la cheville droite pour Neymar, ainsi qu'un petit oedème osseux, et une blessure du ligament médial de la cheville gauche pour Danilo. Nous pouvons déjà dire que nous n'aurons pas les deux joueurs pour notre prochain match, mais ils restent en traitement avec l'équipe. Notre objectif est d'essayer de les récupérer dès que possible dans la compétition . »

Le PSG suit la situation de près