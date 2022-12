Coupe du Monde 2022 : France-Argentine, Pochettino donne la recette pour battre les Bleus

Guillaume de Saint Sauveur

Éliminée par l’équipe de France lors de la Coupe du Monde 2018 au stade des 8es de finale, l’Argentine tentera de prendre sa revanche dimanche en finale de ce Mondial 2022 au Qatar. Et Mauricio Pochettino, l’ancien entraîneur argentin du PSG, donne quelques tuyaux avant ce grand choc pour venir à bout des Bleus.

Dans sa chronique pour The Athletic ce vendredi, Mauricio Pochettino se livre sans détour sur la finale de la Coupe du Monde qui sera disputée dimanche entre l’équipe de France et l’Argentine, son pays. Et l’ancien entraîneur du PSG décrypte le style de l’ Albiceleste : « La chose la plus importante de cette équipe d'Argentine, et la raison pour laquelle elle est en finale. C'est parce que les joueurs comprennent parfaitement leur rôle : quand vous avez Messi dans votre équipe, vous devez courir pour lui. Et quand vous avez le ballon, vous devez le lui donner le plus vite possible pour qu'il puisse créer quelque chose. Les joueurs savent donc ce qu'ils doivent faire à chaque instant, pour donner à Messi tout ce dont il a besoin pour être décisif, comme il l'a été mardi soir contre la Croatie », indique Pochettino.

« L’Argentine a besoin de Messi »

Pochettino est donc formel, l’Argentine devra continuer de bâtir son collectif autour de Lionel Messi pour espérer l’emporter contre l’équipe de France : « Bien sûr, l'Argentine a besoin de Messi, mais Messi a besoin que les dix autres joueurs se battent pour lui à chaque instant. C'est l'une des clés de cette équipe : ils croient tous qu'en jouant pour Messi, ils peuvent gagner la Coupe du monde. Vous pouvez voir que les joueurs se donnent à 120% pour y parvenir. Des joueurs différents : De Paul, Mac Allister, Fernandez, Alvarez, ils donnent tout ce qu'ils ont et plus encore, et ils le font pour Messi. Ils donnent tout parce que c'est leur rêve, ils sont si proches, et quand ils ont Messi, ils savent que tout est possible », assure l’ancien entraîneur du PSG.

« Il a besoin que les autres courent pour lui »