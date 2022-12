Coupe du monde 2022 : Éliminé, Neymar reçoit un tacle hallucinant

Arthur Montagne

Contre toute attente, le Brésil a été éliminé par la Croatie aux tirs-au-but en quarts de finale de la Coupe du monde. Favorite, la Seleçao quitte donc déjà le Qatar, et pourtant, Neymar avait ouvert le score en prolongations. Par conséquent, Emmanuel Petit ne comprend pas comment les Brésiliens ont pu laisser filer le match.

Favori de la Coupe du monde, le Brésil a été éliminé en quart de finale contre la Croatie en encaissant un but à la 117e minute puis de s'incliner aux tirs-au-but sans que Neymar ne puisse tirer le sien. Interrogé sur cette situation, Emmanuel Petit pousse un sacré coup de gueule.

«J’ai presque envie de dire aux Brésiliens, c’est bien fait pour vous»

« J’ai presque envie de dire aux Brésiliens, c’est bien fait pour vous. Pourquoi je dis que c’est bien fait pour eux? C’est un quart de finale et tu mènes 1-0 à trois minutes de la fin. Tu es à la 117eme minute, qu’est-ce que tu viens perdre un ballon à 10-15m de la surface des Croates en sachant que derrière tu es complètement destabilisé sur le plan tactique? C’est une faute professionnelle énorme!!! A ce niveau-là, il reste trois minutes, on bétonne! », lance le champion du monde 1998 au micro de RMC avant de poursuivre.

«Lance ton équipe le mieux possible»