Coupe du monde 2022 : Cet incroyable coup de pression pour Lionel Messi

Thibault Morlain

Grâce à sa victoire contre le Mexique, l'Argentine s'est totalement relancée dans cette Coupe du monde et peut toujours croire à une qualification pour les huitièmes de finale. Forcément, après la rencontre, c'était l'euphorie dans le vestiaire de l'Albiceleste, mais voilà que certaines images valent aujourd'hui des ennuis à Lionel Messi.

Buteur et passeur décisive, Lionel Messi a sauvé l'Argentine contre le Mexique (2-0). Après la rencontre, La Pulga n'a pas manqué de fêté ça avec ses coéquipiers dans le vestiaire, mais certaines images font réagir sur les réseaux sociaux. On peut notamment y voir Messi mettre un coup de pied à un maillot du Mexique qui était au sol...

« Vous devez respecter le Mexique »

Et ça n'a clairement pas plus à un certain Canelo Alvarez, célèbre boxeur mexicain. Ainsi, sur Twitter , il a mis un énorme coup de pression à Lionel Messi, lâchant : « Tout comme je respecte l'Argentine, vous devez respecter le Mexique. Je ne parle pas du pays, je parle de Messi à cause de ce qu'il a fait ».

Así como respeto Argentina tiene que respetar mexico!! no hablo del país(argentina) hablo de messi por su mamada que hizo. 👊🏻🔥 — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

« Vous ne devez certainement pas connaitre le football »