Coupe du monde 2022 : Une énorme polémique éclate au Qatar, la FIFA vide son sac

La FIFA a pris la décision d'interdire le brassard « One Love » censé pourtant envoyé un message contre les discriminations notamment contre les personnes homosexuelles. Son président, Gianni Infantino s'est attiré les foudres de plusieurs dirigeants, notamment danois et allemands. Au cours d'une conférence de presse, il a essayé de justifier sa décision.

L'organisation de la Coupe du monde par le Qatar n'a pas manqué de susciter la polémique, en raison du traitement réservé aux ouvriers étrangers, mais aussi aux personnes homosexuelles. Certains pays européens ont voulu dénoncer ces pratiques en portant un brassard « One Love », censé représenter la fraternité et l'unité. Mais à la grande surprise de ces équipes, la FIFA a pris la décision de l'interdire. Une décision que regrette notamment le président de la Fédération danoise de football. « Nous sommes dans une situation extraordinaire, a regretté Moller. Je ne suis pas seulement déçu, je suis également en colère. Nous allons demander une clarification juridique à la suite de ces pression s » avait déclaré Jesper Moller, avant d'annoncer qu'il ne voterait pas pour Gianni Infantino lors des prochaines élections.

« Nous devons nous occuper de tous les avis »

Au cours d'une conférence de presse organisée ce vendredi, le président de la FIFA a répondu aux critiques. « La Fifa est une organisation avec 211 pays membres. Beaucoup de préoccupations ont été émises. Nous devons nous occuper de tous les avis » a déclaré Infantino. Selon lui, les idées politiques ne doivent pas prendre le pas sur le terrain.

« Les supporters veulent penser 90 ou 120 minutes sans penser à autre chose qu'au foot »