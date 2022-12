Coupe du monde 2022 : La date est fixée pour Mourinho à la tête du Portugal

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Fernando Santos n'est plus l'entraîneur du Portugal. Le technicien a quitté son poste, suite à la défaite de son équipe face au Maroc (1-0) en quarts de finale du Mondial. La priorité de la Fédération portugaise de football pour le remplacer est connue. Actuel coach de l'AS Roma, José Mourinho serait pisté et décrit comme la cible numéro un.

Le Portugal va débuter une nouvelle ère. Ce jeudi, la Fédération portugaise de football a annoncé avoir trouvé un accord avec Fernando Santos. Le technicien quitte son poste après la défaite de son équipe face au Maroc (1-0) en quarts de finale du Mondial.

Transferts : Cristiano Ronaldo peut se mettre à rêver pour son mercato https://t.co/PqHbQts17R pic.twitter.com/XyAyXIDBuT — le10sport (@le10sport) December 15, 2022

Mourinho, grande priorité de la FPF

Président de la FPF, Fernando Gomes aurait un favori pour remplacer Fernando Santos à la tête du Portugal. Comme indiqué par Record , le responsable voudrait proposer le poste vacant à José Mourinho. Un intérêt confirmé par un autre grand média portugais, O Jogo.

Le Portugal prêt à attendre l'été 2023 ?