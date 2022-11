Coupe du monde 2022 : Nouveau fiasco pour Neymar, les désastres s’enchaînent

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nouveau coup dur pour Neymar. Touché à la cheville lors de la rencontre face à la Serbie ce jeudi, l'international brésilien est d'ores et déjà forfait pour le prochain match face à la Suisse et pourrait faire son retour en huitièmes de finale. Un nouvelle désillusion pour le joueur du PSG, qui vit, pour l'instant, une histoire difficile avec le Mondial depuis ses débuts en 2014.

« J’ai toujours été clair à ce sujet, mon rêve est de devenir champion du monde ». Neymar n'a jamais caché ses ambitions avec la Seleção. Mais le joueur du PSG entretient une histoire tourmentée avec le Mondial. Et l'édition 2022 ne fait pas figure d'exception. Ce jeudi, le Brésil a empoché les trois points face à la Serbie (2-0), mais Neymar est sorti en pleurs. Victime d'une entorse à la cheville, le joueur voit déjà sa Coupe du monde s'assombrir.

Coupe du monde 2022 : La fin du Mondial pour Neymar ? Une réponse tombe https://t.co/1VVXAFfJOO pic.twitter.com/hb8IU85usq — le10sport (@le10sport) November 25, 2022

Neymar forfait jusqu'aux huitièmes de finale

« Les examens ont montré une blessure au ligament latéral de la cheville droite de Neymar, ainsi qu'un petit gonflement osseux » annonce Rodrigo Lasmar, médecin du Brésil. Neymar est d'ores et déjà forfait pour la rencontre face à la Suisse et est incertain pour le dernier match face au Cameroun. Il pourrait faire son retour à la compétition seulement en cas de qualification pour les huitièmes de finale. Un premier coup dur pour l'ancienne star du Barça, qui était déjà passé proche de la catastrophe en 2014.

En 2014, sa terrible blessure face à la Colombie

Le Mondial devait être une fête pour le Brésil, à domicile. Mais le rêve a tourné au cauchemar pour Neymar, forfait dès les quarts de finale face à la Colombie. Touché à une vertèbre, l'ancien de Santos a évité le pire. « Le docteur m’a dit j’ai deux nouvelles à vous annoncer, une bonne et une mauvaise. Je commence par laquelle ? La mauvaise. Et il a dit : la Coupe du monde est terminée. J’ai répondu et la bonne ? La bonne c’est qu’à deux centimètres près, vous ne pouviez plus marcher » avait indiqué Neymar lors de son documentaire sur Netflix. Forfait pour le reste de la compétition, il verra son équipe sombrer face à l'Allemagne en demi-finales (7-1).

La défaite frustrante face à la Belgique en 2018