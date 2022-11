Coupe du monde 2022 : Messi est attendu au tournant au Qatar

Thomas Bourseau

Du haut de ses 35 ans, Lionel Messi pourrait ne pas disputer une sixième Coupe du monde après le Mondial qui débutera au Qatar le 20 novembre prochain. Pour Mauricio Pochettino, son compatriote argentin et son ancien entraîneur au PSG, Messi ne doit pas se rater et le monde du football s’attend à le voir soulever ce trophée.

Lionel Messi pourrait-il enfin réussir après quatre échecs de suite en 2006, 2010, 2014 et 2018 ? Le septuple Ballon d’or n’a jamais pu attirer l’Argentine sur le toit du monde malgré avoir été à deux doigts de poser ses mains sur la tant convoitée Coupe du monde en 2014, défait en finale face à l’Allemagne.

Après quatre échecs en Coupe du monde, c’est le moment de Messi selon Pochettino

Lors d’un entretien accordé à ESPN , Lionel Messi a reconnu qu’il pourrait bien disputer au Qatar, du 20 novembre au 18 décembre prochain son ultime Mondial. Et alors qu’il soufflera sa 36ème bougie en juin prochain, c’est le moment de briller avec l’Albiceleste selon son compatriote argentin et ancien coach au PSG : Mauricio Pochettino.

«Je pense que tout le monde dans le football souhaite voir Messi soulever le trophée»