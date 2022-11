Coupe du monde 2022 : Lionel Messi se lâche après la qualification de l'Argentine

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La Coupe du monde se poursuit pour Lionel Messi. L'Argentine est venu à bout de la Pologne ce mercredi soir (2-0). Après avoir manqué un penalty, le joueur du PSG a vu Alexis Mac Allister trouver le chemin des filets et a été imité par Enzo Fernandez. La Pulga a partagé sa joie, avant de se concentrer sur le huitième de finale face à l'Australie.

L'Argentine avait débuté son Mondial de la pire des manières. La formation sud-américaine, considérée comme un sérieux outsider dans cette compétition, avait été battue par l'Arabie Saoudite d'Hervé Renard (1-2). Une deuxième défaite aurait été fatale à l' Albicéleste. Mais l'équipe de Lionel Messi s'est bien repris en battant le Mexique samedi dernier (2-0), puis la Pologne ce mercredi.

Coupe du Monde 2022 : Après avoir taclé Messi, il fait son mea culpa https://t.co/77cL88V4kv pic.twitter.com/HFbiPCUgAI — le10sport (@le10sport) November 30, 2022

L'Argentine solide face à la Pologne

L'Argentine devait l'emporter pour assurer sa qualification en huitièmes de finale. L'équipe de Lionel Scaloni a dominé la rencontre et aurait pu ouvrir le score en première mi-temps, sur un penalty de Lionel Messi. Mais la frappe du joueur du PSG a été repoussé par Wojciech Szczęsny. Le portier polonais n'a, par contre, rien pu faire sur les frappes d'Alexis Mac Allister et d'Enzo Fernandez. L'Argentine l'emporte finalement (2-0) et affrontera l'Australie en huitièmes de finale.

« Nous sommes allés sur le terrain en pensant que nous devions gagner »

A la sortir de cette rencontre, Messi a livré ses impressions. « Je suis en colère d'avoir manqué le penalty, mais l'équipe est sortie plus forte après cette erreur de ma part. Nous savions qu'une fois le premier but inscrit, cela changerait la donne. Le match précédent nous a donné beaucoup de tranquillité d'esprit et nous sommes allés sur le terrain en pensant que nous devions gagner » a confié le joueur du PSG dans des propos rapportés par la sélection argentine.

« Le match contre l'Australie va être très difficile »