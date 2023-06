Costa Navarino, la nouvelle destination secrète des stars du foot…

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Après le coup de sifflet final de la saison 2022-2023, les stars du foot sont toutes parties en vacances. Un repos bien mérité, le plus souvent en famille, pour des célébrités qui cherchent principalement le soleil, le calme et le farniente. Et si jusqu’à présent, les petits recoins espagnols avaient la cote, c’est désormais du côté de la Grèce et de Costa Navarino que tous se précipitent.

Juillet 2018. Au sortir d’une saison exceptionnelle (44 buts), marquée par une cinquième Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo a quitté Madrid pour le soleil de la Grèce. En famille, le Portugais a privatisé un espace du luxueux hôtel The Romanos , la « Royal Villa Methoni ». Dans le calme et le secret de ce petit écrin au cœur du Péloponnèse, CR7 prépare son départ du Real Madrid. Depuis plusieurs jours, les dirigeants de la Juventus Turin accélèrent les discussions et se déplacent jusqu’à Costa Navarino pour faire signer la star portugaise. Un héliport situé à quelques centaines de mètres de l’hôtel permet d’atterrir dans la plus grande discrétion et de boucler le gros coup du mercato 2018.

Toni Kroos en famille

Depuis ce coup de projecteur signé Cristiano Ronaldo, Costa Navarino ne cesse de devenir tendance et notamment chez les stars du ballon rond. S’ils ont pris pour habitude de séjourner à Ibiza, Formentera ou encore Minorque, les voilà désormais de l’autre côté de la Méditerranée. Une destination de luxe pour des vacances de rêve… Sur un site protégé, construit au cœur de la nature, quatre hôtels aux ambiances et style différents séduisent les étoiles de la planète foot. Il faut dire que l’endroit a vraiment des allures de « petit paradis ». Véritable trésor du Péloponnèse, Costa Navarino dispose de nombreux atouts (paysages, architecture, gastronomie…) pour attirer un public de plus en plus conquis. Ces derniers jours, Toni Kroos a profité de la même villa que Cristiano Ronaldo, avec femme et enfants. De son côté, l’Allemand n’a pas profité de ses vacances pour quitter le Real Madrid mais pour y prolonger son contrat d’une saison (juin 2024). Dans une autre partie du domaine, au Westin Resort , un célèbre gardien de but de Premier League dont l’identité n’a pas filtrée était également présent, en famille. Et pour les plus jeunes stars du ballon rond qui préfèrent les ambiances plus festives, le dernier né du site, le « W Costa Navarino » est idéal. Réservé aux plus de 15 ans, musique, piscine, et restaurants avec vue sur la mer. Difficile de ne pas avoir envie de faire la fête…

Van Dijk, un habitué

Le personnel de Costa Navarino est désormais habitué à voir séjourner des footballeurs venus du monde entier. Et certains reviennent même chaque année, comme Virgil Van Dijk, défenseur néerlandais de Liverpool. Ce dernier a déjà réservé pour la fin juin ses cours de tennis privés, dispensés par d’anciennes stars de la raquette aujourd’hui retirées des circuits. « Il y a en effet beaucoup de sportifs, et notamment des footballeurs, qui viennent séjourner ici et jouer au tennis , confie l’un des membres du personnel, tout sourire. Des stars du championnat de France ? Oui, oui. De plusieurs clubs (sourire). Même du PSG ! ». En jet privé ou desservi par la compagnie Aegan , qui propose des vols de partout en Europe (272 lignes directes), l’aéroport de Kalamata est à moins d’une heure de trajet. Une formalité quand il est question de poser ses valises dans ce coin de paradis baigné de soleil.

Le paradis des sportifs