Clash avec un rappeur : La décision de Riolo que personne n'a vu venir !

En featuring avec Booba sur le titre Dolce Camara, le rappeur SDM n'avait pas hésité à s'en prendre à Daniel Riolo et ses parents. Des paroles qui n'ont bien évidemment pas échappé à la figure de l'After Foot. Mais voilà que malgré ce clash, Riolo ne semble pas trop en vouloir à SDM. Au point d'envisager de possibles vacances avec ce dernier.
« La mère à Riolo, le père à Riolo ». Voilà une punchline de SDM qu'ils sont aujourd'hui nombreux à reprendre quand le titre Dolce Camara est diffusé. De quoi pas forcément faire rire Daniel Riolo, qui avait déjà lâché à ce propos : « J'adore la chanson, mais bon, il insulte mes parents dedans ».
SDM plutôt que Céline Dion !
Clashé par SDM, Daniel Riolo est malgré tout prêt à partir en vacances avec lui. En effet, sur Novo 19, le journaliste de RMC a lâché une réponse qui en a surpris plus d'un, balançant : « Je préfère partir en vacances avec SDM ou Céline Dion ? SDM, sans problème. Céline Dion, je n'ai jamais aimé. Je sais que c'est la honte ».
« On a pas mal discuté après sa chanson »
« A chaque fois que je dis ça les gens tombent de leur chaise. Je n'ai jamais pu blairer Céline Dion. SDM n'a pas un amour fou pour moi ? On a pas mal discuté après sa chanson. Lui c'est pareil, il a dans la tête des choses à mon sujet qu'en une discussion on effacerait assez tranquillement », a ensuite fait savoir Daniel Riolo.