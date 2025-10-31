Clash avec un rappeur : La décision de Riolo que personne n'a vu venir !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En featuring avec Booba sur le titre Dolce Camara, le rappeur SDM n'avait pas hésité à s'en prendre à Daniel Riolo et ses parents. Des paroles qui n'ont bien évidemment pas échappé à la figure de l'After Foot. Mais voilà que malgré ce clash, Riolo ne semble pas trop en vouloir à SDM. Au point d'envisager de possibles vacances avec ce dernier.

« La mère à Riolo, le père à Riolo ». Voilà une punchline de SDM qu'ils sont aujourd'hui nombreux à reprendre quand le titre Dolce Camara est diffusé. De quoi pas forcément faire rire Daniel Riolo, qui avait déjà lâché à ce propos : « J'adore la chanson, mais bon, il insulte mes parents dedans ».

SDM plutôt que Céline Dion ! Clashé par SDM, Daniel Riolo est malgré tout prêt à partir en vacances avec lui. En effet, sur Novo 19, le journaliste de RMC a lâché une réponse qui en a surpris plus d'un, balançant : « Je préfère partir en vacances avec SDM ou Céline Dion ? SDM, sans problème. Céline Dion, je n'ai jamais aimé. Je sais que c'est la honte ».