C’est terminé pour Mbappé, la grande révélation en privé !

Alexis Brunet

Après avoir inscrit un doublé contre l’Ukraine, Kylian Mbappé n’aura pas l’occasion de faire trembler les filets contre l’Azerbaïdjan dimanche. Alors que les Bleus sont partis vers Bakou, l’attaquant est lui rentré à Madrid en raison d’une blessure à la cheville droite. Une blessure qui serait surtout diplomatique selon certains et qui lui permettrait donc d’éviter un long déplacement.

C’est ce qui s’appelle faire le travail. Jeudi soir, l’équipe de France s’est largement imposée (4-0) contre l’Ukraine et a donc officiellement validé sa participation à la prochaine Coupe du monde. Très en forme, Kylian Mbappé en a fait voir de toutes les couleurs aux coéquipiers d’Illia Zabarnyi, en inscrivant un doublé et en délivrant une passe décisive pour Hugo Ekitike.

Mbappé blessé Après avoir étalé toute sa classe jeudi soir, Kylian Mbappé n’aura pas l’occasion de faire de même dimanche soir. En effet, alors que les Bleus affrontent l’Azerbaïdjan à Bakou dimanche, le champion du monde ne sera lui pas de la partie. En raison d’une blessure à la cheville droite, l’attaquant a été remis à la disposition de son club le Real Madrid.