Fausse date de naissance, double identité… le Cameroun risque une lourde suspension

Amadou Diawara

Lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun est tombé dès les huitièmes de finale. Et pour les deux prochaines éditions de la compétition, les Lions Indomptables pourraient être absents. En effet, le Cameroun risque une sanction parce que l'un de ses joueurs convoqués pour la CAN 2024 est suspecté d'avoir une double identité.

Tombé dans le groupe A lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun s'est qualifié grâce à sa deuxième place (devant la Guinée et la Gambie, mais derrière le Sénégal). Lors des huitièmes de finale de la compétition, les Lions Indomptables ont dû se frotter au Nigeria. Et malheureusement pour la bande à Vincent Aboubakar, elle s'est inclinée face aux Super Eagles.

Wilfried Nathan Douala est Alexandre Bardelli ?

Eliminé dès le premier match de la phase à éliminations directes, le Cameroun aura à coeur de faire mieux lors de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Toutefois, les Lions Indomptables pourraient manquer les deux prochaines CAN à cause d'une suspension.

Le Cameroun exclu des deux prochaines CAN ?