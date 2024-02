Côte d'Ivoire : Le héros plombé par la CAN 2024 !

Amadou Diawara

Malgré sa blessure, Sébastien Haller a été convoqué par Jean-Louis Gasset pour jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Utilisé à partir des huitièmes de finale de la compétition, le buteur de 29 ans a été le héros des Eléphants. Et malheureusement pour le Borussia Dortmund, Sébastien Haller a rechuté lors de la CAN, devant manquer plusieurs semaines de compétition à cause d'une entorse de la cheville.

Jean-Louis Gasset a pris une décision surprenante lors de l'annonce de sa liste pour la Coupe d'Afrique des Nations. En effet, l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire - remplacé par Emerse Faé après la phase de groupes de la compétition - a décidé de convoquer Sébastien Haller, et ce, alors qu'il était blessé.

Haller a offert la CAN à la Côte d'Ivoire

Absent lors du premier tour, Sébastien Haller n'a fait ses débuts à la Coupe d'Afrique des Nations que lors du huitième de finale face au Sénégal. Monté en puissance au fur et à mesure de la phase à éliminations directes, le buteur de 29 ans s'est mué en héros de la Côte d'Ivoire. En effet, Sébastien Haller a inscrit deux buts importantissimes en demi-finale (1-0 contre la RD Congo) et en finale (2-1 contre le Nigeria) de la CAN. Mais après le sacre des Eléphants , le buteur du Borussia Dortmund va devoir patienter avant de retrouver la compétition.

Haller s'est blessé pendant la finale de la CAN