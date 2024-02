CAN : Quiz sur la Côte d'Ivoire, nouvelle reine d'Afrique

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Organisée depuis le 13 janvier, la Coupe d'Afrique des nations a vu la victoire de la Côte d'Ivoire dimanche dernier au Stade Alassane Ouattara d'Abidjan en finale face au Nigeria (2-1). A domicile, les Ivoiriens ont totalement renversé la situation quelques semaines après avoir subi une terrible débâcle face à la Guinée Equatoriale lors de la phase de poules, conclue au troisième rang. Finalement le pays hôte a fait le dos rond et s'est sorti de tous les pièges en serrant les dents, comme ce fut encore le cas en finale. Le 10 Sport vous propose de vous replonger dans l'ambiance avec un quiz sur cette sélection, nouvelle reine d'Afrique.

Quel incroyable final de l'édition 2023 de la CAN ! Contre toute attente, la Côte d'Ivoire a réussi à remporter le titre dimanche malgré tous les scandales qu'elle a dû subir pendant ces semaines. Pourtant le match avait mal commencé pour eux puisque c'est le Nigeria qui a ouvert le score à la 38ème minute grâce à William Troost-Ekong. Il aura fallu attendre la 62ème pour la réponse côté ivoirien avant que Sébastien Haller, la belle histoire de cette compétition, ne valide la victoire en inscrivant un but à la 81ème minute. Les scènes de fête sont bien méritées !



Sébastien Haller, nouvelle idole

Franco-Ivoirien, Sébastien Haller est l'attaquant du Borussia Dortmund depuis 2022 et il est devenu à 29 ans le symbole d'une abnégation qui force le respect et montre l'exemple. Prenant la suite d'Erling Haaland, il vivait un rêve jusqu'à ce qu'on lui diagnostique un cancer des testicules. Mais il a gardé le moral et a commencé le traitement directement. Six mois plus tard, il retrouvait le terrain. C'était il y a un an. Il est désormais champion d'Afrique après avoir marqué en demi-finales et en finale.