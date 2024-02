CAN 2024 : Une star de l'OM se rate !

Arnaud De Kanel

C'est le jour-J ! Ce dimanche, la finale tant attendue de la CAN 2024 aura lieu et viendra mettre un terme à une compétition pleine de rebondissements. Mais avant cela, il fallait disputer le match pour la troisième place. La médaille de bronze est revenue à l'Afrique du Sud qui a triomphé de la République Démocratique du Congo aux tirs aux buts alors que Chancel Mbemba avait la balle de match au bout de son pied droit.

Suite et fin de la CAN ce dimanche avec la finale entre la Côte d'Ivoire et le Nigéria, tombeurs respectifs de la République Démocratique du Congo et de l'Afrique du Sud au tour précédent. Les deux grands déçus pouvaient se consoler avec la médaille de bronze samedi soir et au bout du suspense, ce sont finalement les Bafana Bafana qui l'ont emporté. Chancel Mbemba, la star de l'OM, s'est manqué.

CAN 2024 : Côte d'Ivoire, Nigeria... Le menu du jour https://t.co/kCa4ml4Nhj pic.twitter.com/g0BrUt3Lwi — le10sport (@le10sport) February 11, 2024

Mbemba rate le pénalty de la gagne

Le capitaine des Léopards avait la balle de match. Face au spécialiste de l'exercice, Ronwen Williams, le défenseur central de l'OM a tremblé et il n'a pas pu convertir sa tentative, redonnant donc de l'espoir à l'Afrique du Sud qui s'est finalement imposée. Chancel Mbemba était forcément très déçu.

«On a loupé et on assume, la vie est comme ça»