CAN 2024 : Coup de poker de la Côte d’Ivoire, Hervé Renard déballe tout

Thomas Bourseau

La Cote d’Ivoire a remercié son désormais ex-sélectionneur Jean-Louis Gasset en pleine édition de la Coupe d’Afrique des nations. Une décision inédite qui a poussé la fédération ivoirienne a tenté un coup tout aussi inédit avec la Fédération française de football : boucler le prêt du sélectionneur des féminines Hervé Renard jusqu’au terme de la CAN. La FFF a refusé, au grand dam du principal intéressé qui s’est exprimé sur la question.

Cette édition de la CAN 2024 est décidément complètement folle. Entre les accrochages sur et en dehors du terrain par des joueurs de nations rivales et des journalistes en conférence de presse ou encore la grève des joueurs de la Guinée jeudi en raison du non-paiement d’une prime de qualification, la Fédération française de football a reçu une demande improbable de la Côte d’Ivoire et de son sélectionneur de l’équipe de France Féminine : Hervé Renard.

La FFF ne donne pas suite à la demande de la Côte d’Ivoire : «Une hypothèse a été émise et elle s’est refermée dans la journée»

En effet, bien que la Côte d’Ivoire ait finalement été repêchée dans la phase de qualification figurant dans les meilleurs troisièmes, Jean-Louis Gasset a été limogé par la fédération ivoirienne. Afin de redonner de l’élan aux Éléphants pour le 1/8ème de finale les opposant au Sénégal lundi prochain, les hauts décideurs ivoiriens ont démarché la Fédération française de football dans l’optique de donner une nouvelle fois les rênes de la sélection à Hervé Renard juste le temps de la Coupe d’Afrique des nations. La réponse du président de la FFF, en la personne de Philippe Diallo, a été sans appel. « On a été sollicité, une hypothèse a été émise et elle s’est refermée dans la journée. Il y a eu des échanges entre toutes les parties, notamment Hervé. C'était une situation inédite ».

Hervé Renard : «J’aurais adoré mais le destin en a choisi autrement»