«Ça l’a touché», l’OM confirme un malaise avec De Zerbi

L’OM l’a fait. L’année prochaine, le club phocéen sera de retour en Ligue des champions après une saison plus qu’éprouvante. Medhi Benatia a d’ailleurs confirmé que Roberto De Zerbi avait été particulièrement touché par les rumeurs de mutinerie qui étaient sorties dans la presse il y a quelques mois.

Malgré le dénouement heureux, la saison de l’ OM n’a pas été de tout repos. Il y a quelques temps, la presse avait notamment affirmé que les joueurs s’étaient quelque peu rebellés contre Roberto De Zerbi . Cela était faux selon Medhi Benatia , qui a affirmé dans Rothen s’enflamme que son coach avait été profondément touché par ces fausses informations. « Il a eu beaucoup de problèmes à Marseille cet été. S’il a été marqué par la mutinerie ? Ça l’a touché au plus haut point. Le coach donne beaucoup dans le rapport humain. Il n’a jamais perdu le vestiaire. Ce n’est pas beau quand tu vois le contraire dans la presse. Après qu’il a été vexé après Reims, oui, il a été déçu. Après, on a décidé de prendre certaines décisions, mais ça arrive. Les joueurs avaient demandé à me voir, mais on était d’accord avec le coach. »

« Ça m'a fait du mal »

Après la qualification de l'OM en Ligue des champions, Roberto De Zerbi avait également reparlé de cette affaire de mutinerie au micro de DAZN, et de combien cela l’avait touché. « Je crois que l'entraîneur doit comprendre les moments déterminants dans une saison. Au début de la saison, on avait du mal à jouer au Vélodrome, le ballon était chaud, on tremblait un peu. On en a parlé. L'objectif était de rester ensemble, unis, sans mettre le foot avant tout. On a mis d'autres choses. On a passé des moments ensemble. On a beaucoup travaillé sur l'union de l'équipe et ça s'est vu sur le terrain, on a vu une famille et avec ça, on a plus de chances de gagner. C'est pour ça aussi qu'on a fait aussi ce stage en Italie. Ce n'est pas vrai que les joueurs étaient contre moi, ça m'a fait du mal. Il n'y a jamais eu de mutinerie, de problème. »