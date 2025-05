Boîte de nuit : L’énorme panique de Géraldine Maillet

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Compagne de Daniel Riolo, Géraldine Maillet a lâché quelques confidences sur sa jeunesse et sur ses sorties en boîte de nuit. La chroniqueuse de Cyril Hanouna admet que les temps ont changé et qu'il est, aujourd'hui, difficile pour une mère de laisser sa fille sortir dans Paris sans véritable surveillance.

Géraldine Maillet n’a pas quitté Cyril Hanouna. Victime de l’arrêt de Touche pas à mon poste, la compagne de Daniel Riolo fait entendre sa voix durant l’émission On marche sur la Tête, diffusé sur Europe 1. Au cours d’un débat sur l’insécurité en France, Maillet en a profité pour évoquer sa situation personnelle. Pour elle, il n y a pas de doute, c’était mieux avant.

Maillet raconte son adolescence

« Je traversais le bois de Boulogne toute seule avec la petite voiture, je n'avais pas de téléphone portable, ma maman ne savait pas. Je n'ai jamais eu peur, je n'ai jamais été angoissée, je n'ai jamais été suivie". J'avais 19 ans, j'allais au Palace, j'allais aux Bains puis j'allais au Queen jusqu'à 5 heures du matin, je sortais sur les Champs-Élysées » a-t-elle déclaré.

« Je ne te dis pas la crise de panique quand elles sortent »

Maillet le reconnaît, elle n’est pas sereine lorsque sa fille âgée de 21 ans décide de sortir sur Paris la nuit. « Va sortir aujourd'hui à 5 heures du matin sur les Champs-Élysées ! Je pense que tu ne te rends pas compte parce que tu as un fils mais quand on a des filles ou des adolescents autour de nous, des jeunes femmes, je ne te dis pas la crise de panique quand elles sortent en boîte de nuit : 'Comment vous allez sortir ? Comment vous allez vous faire ramener ? Si tu prends un Uber, attention. Les trucs dans les verres…'" Quand on était jeunes, jamais je n'ai eu peur quand je suis sortie à Paris la nuit » a-t-elle confié.