Benzema : Retour surprise en France, il va signer !

En couple avec Lyna Khoudri, Karim Benzema serait sur le point de s'engager avec l'actrice. En effet, leur mariage serait programmé ce samedi en Corse-du-Sud, plus précisément au Domaine Lagnonu, à Coti-Chiavari. S'il ne va pas imiter Paul Pogba (AS Monaco) et Olivier Giroud (LOSC), qui ont fait leur retour en Ligue 1, Karim Benzema va officialiser son union avec Lyna Khoudri en France.

Cet été, la Ligue 1 peut se vanter d'attirer des stars tricolores. En effet, Paul Pogba et Olivier Giroud ont fait leur retour en France. D'une part, la Pioche a signé un contrat de deux saisons à l'AS Monaco. D'autre part, le meilleur buteur de l'histoire des Bleus (57 réalisations) s'est engagé pour une durée d'une saison avec le LOSC.

Karim Benzema et Lyna Khoudri se marient en Corse Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec Al Ittihad, Karim Benzema est de retour en France. Toutefois, l'ancienne gloire du Real Madrid et de l'OL ne va pas retrouver la Ligue 1 la saison prochaine. En effet, Karim Benzema serait actuellement dans l'hexagone pour se marier avec Lyna Khoudri.