Bagarre - Patrice Evra : Pierre Ménès balance toute la vérité !

Cela fait maintenant quelques années que le clash a débuté entre Patrice Evra et Pierre Ménès. D'ailleurs, l'ancien joueur de Manchester United avait même rapporté une altercation entre le journaliste sportif et Florent Malouda. Que s'est-il alors réellement passé ? Pierre Ménès a mis les choses au point sur cette histoire concernant celui qui a porté le maillot de l'OL.
Un règlement de comptes a-t-il déjà eu lieu entre Pierre Ménès et Florent Malouda ? C'est ce qu'avait annoncé Patrice Evra, en clash depuis un moment avec le journaliste sportif. En effet, il y a quelques années déjà, l'ancien joueur de l'équipe de France avait balancé : « Malouda l’a déjà croisé. Si les gens font bien attention, vous verrez qu’il ne parle plus de Malouda car Malouda l’a déjà chopé ».
« Il commence à être assez menaçant »
Sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès s'est expliqué à propos de cette histoire avec Florent Malouda. C'est alors qu'il a fait savoir : « Evra a dit que Malouda m’avait attrapé pour me mettre à l’amende ? L’histoire, elle est simple. C’est la fermeture de la boite de nuit, Le Milliardaire, où j’allais très souvent parce que le directeur de cette boite est l’un de mes meilleurs amis. Je vais à cette soirée de clôture et effectivement je vois qu’il y a Malouda. Je suis avec des amis à une table, je ne vais pas aller le voir. A un moment donné, je vois bien qu’il voit que je suis là et il se plante devant moi, il commence à être assez menaçant ».
« Ça se saurait si Evra ne passait pas son temps à dire de la merde »
« Sauf que la sécurité l’a sorti de la boite. Ce à quoi mon ami lui a dit : « C’est extraordinaire, il n’y a que des racailles dans ma boite et celui qui se comporte comme la pire des racailles, c’est toi qui est milliardaire ». Me mettre à l’amende, il n’a même pas eu le temps. C’est une légende, mais bon, ça se saurait si Evra ne passait pas son temps à dire de la merde sur tout et tout le monde », a ensuite fait savoir Pierre Ménès.