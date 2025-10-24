Bagarre - Patrice Evra : Pierre Ménès balance toute la vérité !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela fait maintenant quelques années que le clash a débuté entre Patrice Evra et Pierre Ménès. D'ailleurs, l'ancien joueur de Manchester United avait même rapporté une altercation entre le journaliste sportif et Florent Malouda. Que s'est-il alors réellement passé ? Pierre Ménès a mis les choses au point sur cette histoire concernant celui qui a porté le maillot de l'OL.

Un règlement de comptes a-t-il déjà eu lieu entre Pierre Ménès et Florent Malouda ? C'est ce qu'avait annoncé Patrice Evra, en clash depuis un moment avec le journaliste sportif. En effet, il y a quelques années déjà, l'ancien joueur de l'équipe de France avait balancé : « Malouda l’a déjà croisé. Si les gens font bien attention, vous verrez qu’il ne parle plus de Malouda car Malouda l’a déjà chopé ».

« Il commence à être assez menaçant » Sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès s'est expliqué à propos de cette histoire avec Florent Malouda. C'est alors qu'il a fait savoir : « Evra a dit que Malouda m’avait attrapé pour me mettre à l’amende ? L’histoire, elle est simple. C’est la fermeture de la boite de nuit, Le Milliardaire, où j’allais très souvent parce que le directeur de cette boite est l’un de mes meilleurs amis. Je vais à cette soirée de clôture et effectivement je vois qu’il y a Malouda. Je suis avec des amis à une table, je ne vais pas aller le voir. A un moment donné, je vois bien qu’il voit que je suis là et il se plante devant moi, il commence à être assez menaçant ».