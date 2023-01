Un footballeur chargé de cocaïne arrêté à Paris

Thibault Morlain

10-0. C’est par ce score que le club martiniquais du Lamentin s’était incliné en novembre dernier face à Amines en Coupe du monde. La fin d’un beau parcours pour les amateurs qui évolue en Régional 1. Mais voilà qu’aujourd’hui, c’est pour une affaire bien différente qu’un joueur de l’Aiglon du Lamentin se retrouve au centre des discussions.

Milieu de terrain de l’Aiglon du Lamentin, Jean-Manuel Nedra, 29 ans, est un joueur de football reconnu en Martinique comme le rapporte Le Parisien . Mais ce jeudi, ce n’est pas pour ses performances sportives qu’il fait parler de lui. En effet, selon des sources judiciaires, il se retrouve aujourd’hui en détention provisoire.

100kg de cocaïne !

Mais pour quelle raison ? Selon Le Parisien , il a été arrêté à l’aéroport de Roissy, en compagnie de sa femme, avec plus de 100kg de cocaïne dans ses valises. Alors que les deux individus ont été présentés à un juge d’instruction ce mercredi, le joueur de l’Aiglon du Lamentin a été placé en détention provisoire tandis que sa compagne a été remise en liberté sous contrôle judiciaire.

« Soyons plus que jamais forts et soudés »