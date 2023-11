Après son grand retour, un crack de Thierry Henry dit tout

Hugo Chirossel

Libre après avoir quitté la sélection belge, où il était adjoint de Roberto Martinez, Thierry Henry a repris du services récemment. L’ancien joueur d’Arsenal a pris la succession de Sylvain Ripoll en tant que sélectionneur de l’équipe de France. Une arrivée validée par Castello Lukeba, qui estime que les Bleuets vont beaucoup progresser sous ses ordres.

Arrivé en août dernier pour succéder à Sylvain Ripoll, Thierry Henry s’apprête à vivre son troisième rassemblement en tant que sélectionneur de l’équipe de France Espoirs. Ce qui est un succès pour le moment, puisque les Bleuets ont remporté tous leurs matchs sous ses ordres.

Le phénomène du PSG a plombé Guendouzi https://t.co/iqVI1avGmZ pic.twitter.com/R3lFEIUhOa — le10sport (@le10sport) November 10, 2023

«On était très contents de l’avoir»

« Comment ça se passe avec Thierry Henry ? Franchement on était très contents de l’avoir. On connait tous Thierry Henry en tant que joueur donc forcément quand il nous parle, ses paroles ont un poids. Ça prend plus de sens », a confié Castello Lukeba à propos de Thierry Henry, dans un entretien accordé à beIN SPORTS .

«On sent qu’avec lui on a de grandes chances de pouvoir progresser»