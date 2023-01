Après avoir attaqué la famille d’un joueur de l’équipe de France, elle dérape encore

Thibault Morlain

Femme d’Alphonse Areola, Marrion Areola avait dernièrement fait parler d’elle suite à ses propos sur la femme d’Hugo Lloris en marge de la Coupe du monde au Qatar. Et voilà qu’elle se retrouve à nouveau au centre de l’attention. La raison ? Sa participation à une émission de télévision dans laquelle le comportement de Marrion Areola a énormément agacé.

Coéquipiers en équipe de France il y a encore quelques semaines, Alphonse Areola et Hugo Lloris s’entendent à merveille. Cela ne semble en revanche pas forcément le cas de Marrion Areola Marine Lloris, les compagnes respectives du portier de West Ham et de Tottenham. En effet, en marge de la rencontre Coupe du monde au Qatar, Marrion Areola avait poussé un énorme coup de gueule contre Marine Lloris.

23M€, Alphonse Areola choque les réseaux sociaux https://t.co/6HnN90eXwT pic.twitter.com/GxeUAOKr4n — le10sport (@le10sport) January 15, 2023

Les tensions entre les compagnes d’Areola et Lloris

« Est-ce que je m’entends bien avec Marine Lloris ? Du tout ! Pour la simple et bonne raison que c’est le genre de personne qui viendra te parler uniquement par intérêt. (…) Autre raison, elle a eu un comportement irrespectueux quand la maman d’Al (Alphonse Areola) a demandé de faire une photo de son mari et Alphonse (elle était blasée). Ce milieu est très hypocrite, plus je suis loin de tout ça mieux je me porte », avait-elle lâché sur Instagram . Marrion Areola avait toutefois rapidement fait son mea culpa suite à cette sortie : « Tout est rentré dans l’ordre. Beaucoup de mal entendu entre elle et moi ».

Marrion Areola se fait reprendre pour son comportement