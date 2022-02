Foot - Manchester United

Manchester United : Cristiano Ronaldo au coeur d'un malaise en interne ?

Publié le 18 février 2022 à 9h22 par P.L. mis à jour le 18 février 2022 à 9h31

Alors que Manchester United n'est pas dans sa meilleure forme, un conflit dans le vestiaire aurait éclaté entre Cristiano Ronaldo et Harry Maguire. Le Portugais aurait demandé à devenir le capitaine de l'équipe, chose à laquelle l'Anglais serait plutôt réticent.