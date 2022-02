Foot - Manchester United

Manchester United : Cristiano Ronaldo au coeur d'une polémique ? La réponse !

Publié le 18 février 2022 à 14h56 par P.L. mis à jour le 18 février 2022 à 15h00

D'après la presse britannique, un conflit interne aurait éclaté entre Cristiano Ronaldo et Harry Maguire autour du capitanat. Mais Ralf Rangnick a totalement démenti ces rumeurs concernant de nouvelles tensions dans le vestiaire mancunien.