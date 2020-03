Foot - Manchester City

Manchester City : Le message fort de Riyad Mahrez sur le coronavirus

Publié le 20 mars 2020 à 19h53 par B.C.

Alors que l'épidémie de coronavirus touche actuellement le monde entier, Riyad Mahrez a tenu à rappeler les gestes importants pour éviter la propagation du virus.

En pleine crise sanitaire suite à l'épidémie du coronavirus, la plupart des pays ont pris des mesures drastiques pour éviter la propagation du virus. Ainsi le monde du football est fortement impacté, et les joueurs sont invités à rester chez eux. Alors que plusieurs personnes continuent malgré tout à sortir, Riyad Mahrez a insisté sur les gestes à avoir pour protéger le plus grand nombre de personnes face au coronavirus : « Message important. Écoutez les autorités sanitaires et restez chez vous surtout ! C'est important pour protéger les gens les plus faibles face aux risques du virus, peu importe leur âge et leur état de forme c'est dangereux pour tout le monde. Prenez soin de vous ».