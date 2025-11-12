Laure Boulleau, la «love story» annoncée à l'étranger !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors du dernier mercato estival, Rayan Cherki a quitté l'OL pour rejoindre Manchester City. L'international français est ainsi aujourd'hui le coéquipier d'Erling Braut Haaland et entre les deux, le courant est immédiatement passé. Une relation évoquée par Laure Boulleau, qui a parlé d'une véritable histoire d'amour entre Cherki et Haaland.

Si cela ne fait que quelques mois que Rayan Cherki et Erling Braut Haaland évoluent ensemble à Manchester City, le Norvégien se régale déjà avec son nouveau coéquipier. En effet, dans un entretien accordé à Canal+, le buteur de Pep Guardiola a confié à propos de son association avec Cherki : « Ça va être fantastique de jouer avec lui pendant de nombreuses années. Je sens qu’il a quelque chose de vraiment spécial dans la façon dont il voit les choses. C’est une bonne chose vu qu’il me cherche tout le temps. Je prends du plaisir à jouer avec lui, j’aime être en sa compagnie car c’est très amusant : on rigole beaucoup ».

« C'est une love story » Sur le plateau du Canal Football Club, Laure Boulleau a réagi à cette connexion qui fait déjà des étincelles à Manchester City. Ainsi, à propos du duo Rayan Cherki-Erling Braut Haaland, l'ancienne joueuse du PSG a fait savoir : « Cherki et Haaland ? C'est une love story ».