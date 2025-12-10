Haaland frappé par son père, la folle raison !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 25 ans, Erling Braut Haaland fait aujourd'hui le bonheur de Manchester City en enfilant ses buts. Sur le terrain, le style du Norvégien détonne, lui qui a des habitudes bien à lui. Le protégé de Pep Guardiola s'est d'ailleurs expliqué sur le fait de ne jamais mettre de gants pour jouer. Ce qui pourrait valoir à Haaland quelques problèmes avec son père.

Aujourd'hui considéré parmi les meilleurs du monde, Erling Braut Haaland n'est clairement pas un joueur comme les autres. Redoutable devant les buts, pour le plus grand bonheur de Manchester City, le Norvégien a son propre style. Un style « classique » selon ses dires, à propos duquel Haaland en a dit plus.

« Mon père me frapperait si j’en portais » A l'occasion d'un entretien accordé à The Rest Is Football, Erling Braut Haaland s'est ainsi prononcé sur son style. C'est alors que le Norvégien de Manchester City a fait savoir : « J’aime le style classique, vous savez. C’est beau. Et puis, vous ne me voyez jamais jouer avec des gants. C’est parce que mon père me frapperait si j’en portais. Alors, je suis un peu vieux jeu, moi aussi ».