Haaland frappé par son père, la folle raison !

A 25 ans, Erling Braut Haaland fait aujourd'hui le bonheur de Manchester City en enfilant ses buts. Sur le terrain, le style du Norvégien détonne, lui qui a des habitudes bien à lui. Le protégé de Pep Guardiola s'est d'ailleurs expliqué sur le fait de ne jamais mettre de gants pour jouer. Ce qui pourrait valoir à Haaland quelques problèmes avec son père.
Aujourd'hui considéré parmi les meilleurs du monde, Erling Braut Haaland n'est clairement pas un joueur comme les autres. Redoutable devant les buts, pour le plus grand bonheur de Manchester City, le Norvégien a son propre style. Un style « classique » selon ses dires, à propos duquel Haaland en a dit plus.
« Mon père me frapperait si j’en portais »
A l'occasion d'un entretien accordé à The Rest Is Football, Erling Braut Haaland s'est ainsi prononcé sur son style. C'est alors que le Norvégien de Manchester City a fait savoir : « J’aime le style classique, vous savez. C’est beau. Et puis, vous ne me voyez jamais jouer avec des gants. C’est parce que mon père me frapperait si j’en portais. Alors, je suis un peu vieux jeu, moi aussi ».
Sa femme en a marre !
Interrogé également sur sa passion du football, Erling Braut Haaland a confié : « Oui, je suis un fan de foot, donc je regarde tous les types de foot. L’autre jour, pendant qu’on dînait, j’ai regardé s’il y avait un match. Manchester United et West Ham jouaient. Ma femme m’a dit : "J’en ai marre du foot. On le regarde tout le temps". Et je lui ai répondu : "Oui, c’est justement pour ça qu’on est là !" ».