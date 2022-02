Foot - Chelsea

Chelsea : Russie, Ukraine… Roman Abramovich laisse la main !

Publié le 26 février 2022 à 20h40 par La rédaction mis à jour le 26 février 2022 à 20h41

Proche de Vladimir Poutine, Roman Abramovich subit de grosses pressions depuis le début du conflit entre la Russie et l’Ukraine, de quoi l'amener à annoncer sa mise en retrait du club.