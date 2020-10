Foot - Chelsea

Chelsea : Pierre Ménès tacle N’Golo Kanté !

Publié le 13 octobre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que l’équipe de France et le Portugal se sont quittés dos à dos dimanche soir, Pierre Ménès n’a pas été convaincu par N’Golo Kanté et pointe du doigt la prestation du joueur de Chelsea.

Ce grand choc entre l’équipe de France et le Portugal dimanche soir réservait de belles promesses sur le plan offensif avec les présences de Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Joao Felix, Antoine Griezmann ou encore Bernardo Silva, mais finalement, ces deux nations se sont neutralisées (0-0). Et au-delà des attaquants qui ont eu du mal à se mettre en évidence au cours de cette rencontre, Pierre Ménès n’a pas été convaincu par la prestation de N’Golo Kanté. Et sur son blog, le consultant de Canal + a notamment évoqué un manque de prise de risques de la part du milieu de terrain de Chelsea.

« Il ne joue jamais vers l’avant »